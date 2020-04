Covid-19

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO SÉTIMO PARÁGRAFO DO NÚMERO TOTAL DE ÓBITOS NOS ESTADOS UNIDOS, QUE É DE 40.500)

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 164 mil pessoas e infetou mais de 2,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o balanço da agência AFP, junto de fontes oficiais, até às 19:00 de hoje.

Segundo o relatório da agência noticiosa francesa, até às 19:00 de domingo registaram-se pelo menos 164.016 óbitos devido ao novo coronavírus desde o início da pandemia, detetada em dezembro, na China.