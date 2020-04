Actualidade

Um tiroteio na Nova Escócia, no Canadá, provocou hoje a morte a mais de dez pessoas, incluindo um polícia e o alegado autor, abatido quando estava a ser procurado, disse fonte policial.

"Não posso dar hoje todos os detalhes, mas há mais de dez mortos", disse um porta-voz da polícia federal de Dartsmouth, em conferência de imprensa, citado pela agência AFP.

As motivações do alegado autor do assassinato, Gabriel Wortman, de 51 anos, não foram ainda apuradas.