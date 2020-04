Covid-19

O preço do barril de petróleo norte-americano caiu hoje quase 20% nos mercados asiáticos, atingindo o nível mais baixo em mais de duas décadas, devido à pandemia da covid-19.

Arrastado pela quebra da procura mundial devido à pandemia, o barril de bruto norte-americano West Texas Intermediate (WTI) caiu 18,7% para 14,84 dólares (13,66 euros) por unidade nas primeiras trocas nos mercados asiáticos.

O preço do barril de Brent do mar do Norte, de referência na Europa, recuou 1,5% para 27,64 dólares (25,44 euros) por unidade.