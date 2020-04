Actualidade

Pelo menos 16 pessoas morreram no domingo de madrugada, em Nova Escócia, no leste do Canadá, quando um homem armado abriu fogo em vários locais por motivos ainda desconhecidos, disse a polícia.

O atirador, de 51 anos, morreu durante a detenção, no final de uma vasta caça ao homem durante cerca de 12 horas, por toda a província, no leste do Canadá, indicou.

Gabriel Wortman, um técnico em próteses dentárias, de acordo com a imprensa, circulava a bordo de um veículo idêntico aos da polícia, envergando pelo menos parte de um uniforme policial.