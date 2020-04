Covid-19

O abandono de vários idosos num lar infetado com covid-19, no oeste de Montreal, está a indignar o Canadá, com responsáveis políticos a pedirem responsabilidades.

Pelo menos 31 utentes do lar morreram de causas ainda desconhecidas, e as autoridades já confirmaram que cinco óbitos foram causados pela covid-19, indicou o primeiro-ministro do Quebeque, François Legault.

"Desde 13 de março já morreram 31 pessoas num lar para idosos, incluindo cinco mortos devido à covid-19. Parece ser uma grande negligência", afirmou o responsável, em conferência de imprensa.