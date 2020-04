Covid-19

A consultora Eurasia considera que a pandemia da covid-19 não deverá aumentar os riscos políticos a médio prazo em África, mas alerta que o maior risco no imediato é agitação social sobre os serviços de saúde.

"Os governos em toda a região enfrentam um dilema difícil, que é impor medidas de contenção agressivas, que podem prejudicar o sustento da população, ou então permitir um aumento da pressão sobre os sistemas de saúde, que já estão fragilizados", escrevem os analistas.

"Isto faz com que o maior risco de curto prazo seja a possibilidade de manifestações contra esta situação, apesar de as baixas expectativas relativamente à resposta do governo às perturbações económicas e de saúde acabem por limitar as ramificações políticas de longo prazo", concluem os analistas num comentário sobre o impacto das medidas de contenção em África.