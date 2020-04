Covid-19

As despesas públicas com o combate ao surto da covid-19 vão ultrapassar os 50 mil milhões de patacas (5,8 mil milhões de euros) em 2020, disse hoje o chefe do Governo de Macau.

Com a epidemia "basicamente controlada", segundo Ho Iat Seng, o território entra agora na "fase de prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno", mas com o Executivo a enfrentar também a missão de "garantir o emprego, estabilizar a economia, assegurar a qualidade de vida da população, impulsionar a reforma e promover o desenvolvimento".

Naquele que será o primeiro ano económico com orçamento deficitário, desde a passagem da administração de Macau de Portugal para a China, a tónica 'pós epidémica' será centrada no "aumento adequado dos investimentos públicos", na revitalização do setor turístico, no incentivo e captação de investimento privado, no apoio às pequenas e médias empresas, garantiu o governante durante a apresentação na Assembleia Legislativa (AL) das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2020.