Covid-19

Macau vai pedir a Pequim o regresso e alargamento de vistos turísticos, suspensos devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o chefe do Governo do território, altamente dependente do mercado chinês e da indústria do jogo.

"O setor do jogo e do turismo é o setor que mais sofre com o impacto da epidemia", afirmou Ho Iat Seng, durante a apresentação na Assembleia Legislativa (AL) das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2020, nas quais se prevê solicitar a Pequim o alargamento da emissão de vistos individuais a mais cidades do interior da China.

"Com vista a recuperar o setor do turismo local, solicitaremos oportunamente ao Governo central que seja retomada a emissão de vistos turísticos", afirmou o governante, que tomou posse há cerca de quatro meses.