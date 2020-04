Covid-19

O município de Pinhel, no distrito da Guarda, viu alargado o estatuto de "Cidade do Vinho" a 2021 devido à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"Face à situação de pandemia que está a afetar Portugal, a Europa e o mundo, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) decidiu estender a 2021 o estatuto de Pinhel como 'Cidade do Vinho'", refere a autarquia em comunicado.

Segundo a fonte, com a decisão que foi aprovada por unanimidade na última reunião do Conselho Diretivo da AMPV, "as iniciativas previstas na candidatura de Pinhel a 'Cidade do Vinho' 2020 poderão ser realizadas ainda em 2020 (desde que reunidas as condições ideais), mas também ao longo de 2021".