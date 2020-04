Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Baixa disse hoje que há três confeções do distrito de Castelo Branco que não pagaram o salário de março e frisou que a covid-19 não pode ser usada para "roubar direitos".

Em comunicado enviado à agência Lusa, este sindicato que tem sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, diz que estão em causa as empresas Lanifato (Belmonte), Dalina (Castelo Branco) e Unideco (Penamacor).

Assinado por Marisa Tavares, da direção do STBB, o comunicado aponta que, no caso da Lanifato, as trabalhadoras, "com medo e pressionadas", aceitaram gozar 15 dias de férias, tendo sido enviadas para casa no dia 20 de março, com a informação de que depois a empresa recorreria ao 'lay-off'.