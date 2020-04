Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que a Igreja Católica tem sido exemplar no combate à propagação da covid-19 e frisou que o objetivo é continuar a compatibilizar a celebração da fé e as regras de proteção social.

António Costa falava após ter estado reunido cerca de uma hora com o cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no Seminário dos Olivais, sobre as condições para o levantamento de restrições à circulação a partir de maio, depois de terminada a atual fase de estado de emergência por causa do combate à pandemia de covid-19.

"Estamos em diálogo com a Igreja Católica, assim como com outras instituições, de forma a compatibilizar a celebração da fé com as regras de proteção social que terão de ser mantidas para travar a pandemia", declarou o líder do executivo.