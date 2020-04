Covid-19

O Banco de Espanha prevê uma contração económica "sem precedentes" este ano, como resultado da epidemia do coronavírus e das medidas adotadas, que pode chegar a 13,6% do PIB, se o confinamento for prolongado por doze semanas.

Num relatório publicado hoje, a instituição analisa o impacto da pandemia na economia e nas contas públicas do país, prevendo uma queda do PIB "sem precedentes na História recente" de Espanha, que será seguida, em 2021, por uma recuperação "significativa mas não completa" da atividade e do emprego que se esperava antes da pandemia.

O confinamento e o encerramento de certas atividades, explica, já teve um impacto no emprego e no rendimento das famílias e das empresas, agravado pela fragilidade do mercado externo, pela perturbação das cadeias de abastecimento mundiais e pelo "encerramento" do setor do turismo.