Moçambique/ataques

Docentes e investigadores de uma universidade estatal de Moçambique consideram que as forças de defesa e segurança do país não estão preparadas nem empenhadas para combater os grupos armados que atacam o Norte do país e que a desconfiança cresce.

"As forças de defesa e segurança não estão engajadas [empenhadas] ao nível da ameaça existente", lê-se num relatório sobre a situação de segurança no país, elaborado pelo Centro de Estudos Estratégico e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano.

O documento faz referência aos recentes ataques a Quissanga e Mocímboa da Praia, onde um quartel foi ocupado e uma bandeira do Estado Islâmico foi içada.