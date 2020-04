Covid-19

O governo escocês pediu hoje ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que solicite uma prorrogação de dois anos do período de transição do 'Brexit', que termina no dia 31 de Dezembro, devido à desaceleração das negociações causada pela pandemia covid-19.

O ministro dos Assuntos Constitucionais, Europeus e Política Externa da Escócia, Michael Russell, considera "imprudente" que o governo britânico mantenha os planos de abandonar permanentemente o bloco até o final do ano dado que o país está a atravessar uma "crise sem precedentes"

"O Governo do Reino Unido está a avançar nas negociações sem envolver adequadamente o governo escocês ou levando em consideração as nossas opiniões. A economia escocesa não pode aguentar o golpe duplo da covid-19 e a crescente probabilidade de uma ausência de acordo, ou, na melhor das hipóteses, um acordo para um 'Brexit' rígido dentro de menos de nove meses", argumentou.