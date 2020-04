Covid-19

O presidente do PSD considerou hoje que os aumentos de 0,3% para a função pública, que começaram a ser pagos hoje, "não podiam acontecer" quando há trabalhadores em "lay-off" ou desempregados como consequência da covid-19.

"Bem sei que 0,3% é pouco. Mas quando há trabalhadores em 'lay-off' a receber só 2/3 do salário, outros atirados para o desemprego e as finanças públicas brutalmente pressionadas pelos gastos que estamos a ter de fazer, estes aumentos não podiam acontecer", escreveu Rui Rio na sua conta da rede social Twitter.

Os funcionários públicos começam hoje a receber os salários de abril com os aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores e de 10 euros para as remunerações inferiores a 700 euros, com retroativos a janeiro.