Covid-19

O número de mortos pelo novo coronavírus voltou a aumentar hoje no Irão, pelo segundo dia consecutivo, com 91 novos óbitos em 24 horas, o que eleva o número de mortes para 5.209, de acordo com a autoridades iranianas.

Nas últimas 24 horas, 91 pessoas morreram devido à covid-19, elevando os óbitos para 5.209 no país, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na sua comunicação diária à imprensa.

Segundo o porta-voz, a propagação do coronavírus continua a desacelerar, com 1.294 novos casos de contaminação confirmados desde o meio dia de domingo.