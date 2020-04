Covid-19

Os concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte, no distrito de Castelo Branco, dispõem desde hoje de um centro de testes "drive-through", que permite fazer despistagem à covid-19 sem que a pessoa tenha de sair do carro.

A estrutura fica localizada no Complexo Desportivo da Covilhã, conta com um centro de recolha de amostras junto ao Centro de Saúde do Fundão e visa realizar testes aos munícipes dos três concelhos que sejam referenciados pelas entidades de saúde.

Assegurado pelo investimento direto das três autarquias, este centro tem ao dispor 2.150 testes que foram adquiridos pelos municípios, num valor de 150 mil euros.