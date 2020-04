Covid-19

O município de Mêda, no distrito da Guarda, está a angariar voluntários para "ajudar quem mais precisa" no âmbito da pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

"A atual situação coloca-nos perante os maiores desafios. Nestas alturas, o maior gesto solidário que podemos ter é prescindir um pouco do nosso tempo para ajudar quem mais precisa. Assim, o município criou este projeto para angariar voluntários que possam ajudar a comunidade a fazer face às necessidades que a covid-19 nos coloca a todos", refere a autarquia em comunicado publicado na sua página oficial da internet.

O município presidido por Anselmo Sousa está a criar uma Bolsa de Voluntários, denominada "Dá a Mão", para dar apoio nos Lares de Idosos e nas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho ou para prestar "apoio domiciliário a pessoas com as mais diversas necessidades ou auxiliando nas várias ações levadas a cabo pela Proteção Civil Municipal".