Covid-19

Os novos estudos feitos pela agência de saúde francesa (ANSES) ainda não detetaram "nenhuma evidência" sobre a possibilidade de os animais de estimação infetados com o novo coronavírus contaminarem os seres humanos, anunciou hoje a entidade.

A ANSES destacou que os casos de infeção de animais domésticos "permanecem esporádicos e isolados, devido à forte circulação do vírus no homem", revelando que as primeiras experiências realizadas em animais mostram que os cães são "pouco recetivos" à covid-19.

Porém, os investigadores consideram ser provável que os gatos, principalmente os jovens, sejam contaminados, bem como furões e hamsters, que também desenvolvem sinais clínicos ao serem experimentalmente infetados.