Covid-19

O sindicato dos trabalhadores dos restaurantes e similares do Centro denunciou hoje que a empresa ICA, que tem a concessão de refeitórios escolares, despediu ilegalmente 635 pessoas na região devido à crise provocada pela covid-19.

"A empresa despediu, de forma ilegal, 635 dos cerca de 800 trabalhadores da região Centro. No fundo, despediu todos os que estavam a contrato por tempo indeterminado e ficou apenas com os efetivos", afirmou à agência Lusa Afonso Figueiredo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro.

No entender do sindicato, se "o motivo da contratação destes trabalhadores foi dar resposta ao contrato de concessão entre a empresa e a DGEstE (Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares) e este não cessou", então os trabalhadores deveriam ter sido mantidos.