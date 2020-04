Covid-19

As águas residuais vão começar a ser testadas para detetar a presença do novo coronavírus e permitir alertar antes mesmo da sua propagação na comunidade, um projeto que começa a ser desenvolvido hoje.

O projeto de investigação, Covidetect, vai permitir criar um sistema de alerta precoce à presença do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, e contribui "para melhorar a resposta face a eventuais novos surtos de doença", de acordo com um comunicado hoje divulgado pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC).

Já considerado prioritário pelo MAAC, o projeto é coordenado pela AdP - Águas de Portugal.