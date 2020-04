Actualidade

O presidente da Câmara de Vagos saudou hoje o arranque da empreitada do reforço do cordão litoral a sul da Costa Nova, mas lamentou que tenham sido precisos quatro anos para avançar com uma obra considerada urgente.

"O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse na Vagueira, em julho de 2016, que a obra iria arrancar daí a quatro meses, e afinal estivemos quatro anos à espera, enquanto a situação ia piorando", disse à agência Lusa Silvério Regalado.

O autarca vaguense expressa, apesar de tudo, satisfação pelo arranque da empreitada, que vai atenuar os problemas de erosão na Vagueira, principal praia do concelho.