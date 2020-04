Covid-19

A equipa do Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (PMPSE) de Pombal vai manter o apoio a alunos e família no ensino à distância, anunciou hoje esse município do distrito de Leiria.

Com o terceiro período a iniciar-se com o ensino à distância, as técnicas do Município de Pombal afetas ao PMPSE e ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), mantêm o acompanhamento, por telefone, 'skype' e 'email', garantindo assim o elo de ligação já criado com crianças, encarregados de educação e docentes, refere uma nota de imprensa.

Constituída por cinco mediadoras, uma psicóloga, duas terapeutas da fala, uma psicomotricista e duas técnicas com formação adicional em educação inclusiva, a equipa "adaptou a intervenção à situação de exceção que se vive, focando-se nas dificuldades provocadas pelo ensino à distância e pelos impactos psicossociais do confinamento na criança e na família".