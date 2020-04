Covid-19

O Teatro Viriato, de Viseu, propõe que o 25 de Abril deste ano se comemore com um "assalto revolucionário", recuperando a memória de 1974 no âmbito do programa comemorativo "Há Revolução na Montanha".

De sexta-feira a domingo, Aldina Duarte, Jorge Silva Melo, Joana Craveiro, Alexandra Freudenthal, Tânia Guerreiro, Estêvão Antunes e Jorge Andrade vão ocupar não só o Festival Telefónico, iniciado em março, mas também o SubPalco, o novo palco do Teatro Viriato na internet.

Em comunicado, o Teatro Viriato explica que, tal como em 1974, esta revolução "inicia-se com a senha e contrassenha que dão o sinal para avançar, lado a lado, com os capitães deste abril, Aldina Duarte e Jorge Silva Melo".