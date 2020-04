Covid-19

A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que é "improvável" que a qualidade do crédito no retalho não alimentar e vestuário "recupere totalmente", mesmo que as restrições colocadas devido à pandemia da covid-19 sejam reduzidas.

"É improvável que a qualidade do crédito recupere totalmente, mesmo que as restrições sejam reduzidas", refere numa nota de análise sobre os segmentos de retalho não alimentar e de vestuário.

A Moody's refere que deu 'rating' [avaliação] negativo em 26 das 36 empresas europeias de retalho não alimentar e de vestuário à qual costuma atribuir notação financeira "devido aos efeitos negativos, sem precendentes, do crédito, devido ao surto do novo coronavírus", explica.