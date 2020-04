Covid-19

A carteira de encomendas no setor da reabilitação urbana caiu 0,4% em março, face a igual período do ano anterior, interrompendo uma série de sete meses consecutivos de crescimento, segundo os dados da associação dos industriais de construção.

"Relativamente ao índice da carteira de encomendas, que mede a opinião dos empresários quanto ao nível de obras em carteira, foi interrompida a série de sete meses consecutivos de crescimento, ao registar-se uma redução de 0,4% em termos homólogos", lê-se no barómetro da reabilitação urbana da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

De acordo com o documento hoje divulgado, no mês em causa, registou-se "uma retração" em relação às perspetivas dos empresários para os próximos meses, embora ao nível da atividade realizada ainda não se ter sentido os efeitos do estado de emergência, decretado face à covid-19.