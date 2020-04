Covid-19

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, revelou hoje que o Laboratório Militar quadruplicou a capacidade de produção de gel desinfetante devido à covid-19, estando neste momento a produzir entre 3500 e 4000 litros por dia.

João Gomes Cravinho foi um dos três governantes que esteve hoje no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, em Lisboa, de onde saíram cerca de 700 mil equipamentos de proteção individual destinados aos lares de todo o país.

No final da visita, em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional adiantou que este laboratório, logo no início desta pandemia, "analisou as suas capacidades e efetuou um enorme aumento da sua produção".