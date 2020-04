Covid-19

A Base Aérea da Ota, em Alenquer, começa hoje a receber 170 cidadãos estrangeiros infetados por covid-19, oriundos de Lisboa, disse à agência Lusa o presidente da câmara.

Pedro Folgado afirmou à Lusa que as 500 camas preparadas na Base Aérea da Ota, no distrito de Lisboa, para receber doentes covid-19 vão receber "170 pessoas, de nacionalidade estrangeira, infetadas, que vão ser transportadas de Lisboa".

O autarca disse desconhecer se as 170 pessoas são oriundas do hostel da Rua Morais Soares, em Lisboa, que foi evacuado no domingo devido a um caso positivo de covid-19, tendo-se iniciado de imediato um plano de testes.