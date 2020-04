Covid-19

Concertos em direto com músicos do ensemble Dias da Música Eletroacústica (DME) serão transmitidos em direto, a partir de sexta-feira, face ao adiamento do Festival DME, no contexto da resposta à pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

O primeiro concerto, a transmitir em 'streaming' pelas 18:00, será com a flautista Mafalda Carvalho e o compositor Carlos Caires. As obras para flauta solo em destaque teriam sido interpretadas no âmbito de uma digressão do Ensemble DME, anunciada para o final de março passado, e que teve de ser adiada, tal como as outras iniciativas do certame, por causa da pandemia.

Adiado foi também o lançamento do fonograma "Fragments de Mémoire", uma edição que contempla obras do compositor francês Jean-Sébastien Béreau e e do britânico Christopher Bochmann - ambos com atividade pedagógica e ambos, em particular Bochmann, conhecedores do meio musical português --, na interpretação da pianista Ana Telles, solista do Ensemble DME, com os músicos convidados Lara Rainho (soprano) e Luís Gomes (clarinete), que será lançado a nível digital num evento duplo, acrescenta a organização do festival.