25 Abril

O ex-presidente da Assembleia da República Mota Amaral lamentou hoje não poder estar presente na sessão solene do 25 de Abril, desejando a Ferro Rodrigues "força" para aguentar as críticas dos últimos dias.

"Ilustre Presidente e querido Amigo, lamento não poder exprimir com a minha presença o apoio à sua decisão de celebrar na Assembleia da Republica a Revolução do 25 de Abril, mais ainda na data dos 45 anos da primeira eleição verdadeiramente democrática realizada em Portugal", escreveu Mota Amaral, numa mensagem enviada ao presidente da Assembleia da República (PAR), Ferro Rodrigues.

O ex-presidente do Governo Regional dos Açores justifica a sua ausência com as restrições impostas a viagens entre os Açores e Lisboa, devido ao surto pandémico da covid-19, sem deixar de agradecer o "gentil convite" que lhe foi enviado.