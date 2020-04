Covid-19

O Município de Porto de Mós iniciou hoje a distribuição de máscaras a todos os cidadãos residentes naquele concelho do distrito de Leiria, num investimento que ronda os 100.000 euros, disse à agência Lusa o presidente.

As máscaras serão distribuídas pelos cerca de 24 mil habitantes do concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria.

"Serão distribuídos 'kits' com cinco máscaras por pessoa, o que perfaz um total de 120.000 máscaras", num investimento que ronda os 100.000 euros, revelou à Lusa o presidente do Município, Jorge Vala.