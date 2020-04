Covid-19

A terceira edição do festival Sou Quarteira, agendada para os dias 22 e 23 de agosto, foi cancelada e adiada para 2021, devido à pandemia de covid-19, informou hoje a Câmara de Loulé.

Em comunicado, a autarquia adianta que a organização do festival, da qual faz parte o músico Dino D'Santiago, decidiu cancelar o evento por concentrar "um numeroso público, em plena época alta do turismo algarvio, num dos mais procurados destinos de férias de portugueses e estrangeiros".

"Face às medidas de mitigação da propagação do novo coronavírus que irão manter-se durante os próximos meses, mesmo após o final do estado de emergência em Portugal, a organização do Festival Sou Quarteira decidiu cancelar a edição deste ano", lê-se no comunicado.