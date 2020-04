Actualidade

A Câmara de Coimbra vai investir cerca de 530 mil euros na reabilitação da pista de atletismo do estádio municipal da cidade, para a dotar de "condições adequadas" à prática desportiva de acordo com as normas internacionais.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a autarquia anuncia que "a empreitada de reabilitação da pista de atletismo do Estádio Municipal Cidade de Coimbra" foi hoje adjudicada à empresa Camacho Engenharia, vencedora do respetivo concurso público.

A obra visa dotar o equipamento com as "condições adequadas à prática desportiva, de acordo com os normativos nacionais e internacionais", para que a pista "passe a ser certificada para acolher competições oficiais e treinos de alto rendimento", explica a Câmara.