Covid-19

O presidente de São Tomé e Príncipe renovou hoje por mais 15 dias, com data de 17 deste mês, o estado de emergência no país, a pedido do Governo, indica um decreto presidencial a que a Lusa teve acesso.

O decreto presidencial refere que esta nova prorrogação visa "permitir (ao governo) a adoção de medidas com o propósito de conter uma eventual propagação da pandemia" provocada pelo novo coronavírus em são Tomé e Príncipe, lembrou Evaristo Carvalho.

"Até ao momento e ao nível interno continuam válidos todos os pressupostos que sustentam o primeiro pedido de prorrogação que terminou no passado dia 16 de abril e que ainda não estão consolidadas todas as condições para a prevenção, deteção massiva, combate e eventual tratamento a este vírus", acrescentou o chefe de Estado são-tomense.