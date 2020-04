Covid-19

Os clientes do BCP e do Santander Totta vão ter de usar máscara quando estão nos balcões destes bancos, medida que entra em vigor na próxima segunda-feira, informaram hoje as duas instituições.

No seu comunicado, o Santander Totta disse que tomou esta medida, a partir de 27 de abril, tendo em conta as recomendações das autoridades de saúde pública para "uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória".

O uso obrigatório de máscara, a partir de 27 de abril, soma-se às medidas já tomada pelo Santander Totta, que se irão manter, como acesso condicionado aos balcões.