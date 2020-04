Covid-19

A mudança do comportamento dos públicos de forma "imprevisível" e o aumento da competição entre entidades culturais vão ser alguns dos efeitos da pandemia covid-19, no setor da cultura, na opinião do investigador António Pinto Ribeiro.

Contactado pela agência Lusa para perspetivar uma visão do que será o futuro do setor da cultura no pós-quarentena, o investigador e programador cultural imagina várias mudanças que serão desafiantes, nomeadamente o comportamento do público, sobre o qual "hoje, só se pode especular".

"Nas exposições das artes visuais vai subir o preço dos seguros e dos transportes internacionais; vai aumentar a competição entre as organizações - museus, festivais, teatros -, para ganharem visibilidade no espaço público e, de uma forma geral, por falta de recursos financeiros para a produção. Por outro lado, a qualidade das obras vai ser afetada", antevê o investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), ex-curador da Culturgest e comissário de Lisboa Capital Iberoamericana da Cultura 2017.