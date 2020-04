Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) deu início à fase de audiência prévia da reclassificação do Mosteiro de Santa Maria de Coz a monumento nacional, divulgou hoje a Câmara de Alcobaça.

A reclassificação do Mosteiro de Santa Maria de Coz, e suas dependências, como monumento nacional "resulta de um trabalho moroso e árduo de décadas do qual o município nunca desistiu para que se fizesse justiça a um dos mais belos patrimónios do concelho de Alcobaça", afirma a câmara, num comunicado emitido hoje.

Com o despacho da DGPC fica aberto o período de Consulta Pública para ultimar a decisão relativa à ampliação da classificação e à reclassificação, a categoria de monumento nacional.