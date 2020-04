Covid-19

O número de pessoas doentes com a covid-19 em Itália desceu pela primeira vez, anunciaram hoje as autoridades italianas, precisando que os casos de infeção positivos e ativos neste momento são 108.237, menos 20 em comparação com domingo.

"É a primeira vez, é um desenvolvimento positivo", declarou o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, na conferência de imprensa diária daquele organismo.

Itália atingiu hoje as 24.114 mortes associadas ao novo coronavírus, ao ter contabilizado 454 óbitos nas últimas 24 horas, um número superior aos 433 registados no domingo.