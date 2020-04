Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-rival Benny Gantz anunciaram hoje a formação de um "governo de emergência" nacional, pondo termo à mais prolongada crise política da história do país em plena pandemia da covid-19.

"Foi assinado um acordo para a formação de um Governo de emergência nacional" por Netanyahu, chefe do Likud, e Gantz, dirigente do partido Azul-Branco, indicaram em comunicado das duas formações.

Os termos do acordo não foram anunciados no imediato. No entanto, os media israelitas referiram que o novo executivo deverá prolongar-se por três anos, com Netanyahu a assumir o cargo de primeiro-ministro na primeira metade, cedendo depois o lugar a Gantz na segunda metade.