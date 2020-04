Covid-19

Os Açores registaram hoje três novos casos positivos de covid-19, todos na ilha de São Miguel, dois dos quais são reclusos recentemente libertados, revelou a Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

De acordo com Tiago Lopes, responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, os dois reclusos tratam-se de dois reclusos, um homem e uma mulher, libertados recentemente do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, transportados entretanto para a ilha de São Miguel.