Covid-19

O Centro 2020, em cooperação com os restantes programas operacionais, lançou hoje dois concursos que disponibilizam 11 milhões de euros para apoiar empresas e instituições científicas e tecnológicas.

"Estes concursos, que mobilizam 11 milhões de euros do programa Centro 2020, através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), pretendem financiar projetos que respondam às necessidades imediatas e a médio prazo do Serviço Nacional de Saúde", afirma a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) em comunicado.

Estas medidas, segundo a nota, visam também "a concretização de projetos que permitam fazer face ao aumento exponencial da necessidade de determinados produtos e serviços", no âmbito do combate à pandemia da covid-19.