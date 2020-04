Covid-19

A França registou 547 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas em meio hospitalar e nos lares, perfazendo assim um total de 20.265 mortos desde o início da pandemia, anunciou hoje fonte oficial.

Os números do avanço do vírus em França foram divulgados numa conferência de imprensa de Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, que lamentou os mais de 20 mil mortos no país.

"Esta noite, o nosso país atinge uma barreira simbolicamente dolorosa e deplora mais de 20.000 mortos", afirmou Salomon, indicando ainda que a pandemia "está longe de ter terminado" e já matou mais do que qualquer surto de gripe sazonal em França.