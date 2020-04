Covid-19

Um grupo de 26 portugueses, passageiros de um navio de cruzeiro, vai desembarcar na terça-feira no porto de Marselha, sul de França, após mais de um mês sem porem um pé em terra devido à pandemia da covid-19.

O sinólogo António Graça de Abreu, um dos mais de 1.700 passageiros do MSC Magnifica, disse à Lusa que os portugueses irão sair do navio, onde não foi detetado qualquer caso da covid-19, para dois autocarros com destino a Portugal.

A partida está marcada para as 14:00 de terça-feira (13:00 em Portugal continental) e a viagem será "praticamente direta, sem contactos com ninguém, até à Gare do Oriente", em Lisboa, sublinhou o professor universitário.