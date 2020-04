Actualidade

Várias produções do Vale da Vilariça em Trás-os-Montes podem enfrentar uma perda total de fruto devidos a trovoadas com queda de granizo que afetaram aquela que é das zonas agrícolas mais férteis de Trás-os-Montes.

Os danos foram causados por trovoadas acompanhadas de granizo ao longo do dia de domingo em várias zonas do vale que deixou marcas no pêssego, cereja, vinha e hortícolas, como contou hoje à Lusa o presidente da Associação de Regantes do Vale da Vilariça, Fernando Brás

A diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, confirmou à Lusa que tem conhecimento da situação e que os técnicos vão visitar o local para avaliar os prejuízos.