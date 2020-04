Actualidade

O colapso da procura, devido à pandemia do novo coronavírus, e as dificuldades de armazenagem do excesso de produção provocaram hoje uma queda do preço do petróleo no mercado de futuros de Londres, de 8,90%, para 25,58 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,50 dólares abaixo dos 28,08 com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do barril de petróleo de referência nos EUA - West Texas Intermediate (WTI) - entrou hoje em terreno negativo pela primeira vez na sua história, o que arrastou o preço do Brent e agudizou a sua queda na parte final da sessão.