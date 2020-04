Actualidade

O trânsito vai estar condicionado entre terça e quinta-feira no Eixo Norte/Sul (IP7), na zona do viaduto de Campolide, em Lisboa, para trabalhos de reparação, informou a Infraestruturas de Portugal.

Os trabalhos de reparação do "guarda-corpos e da junta de dilatação" no viaduto de Campolide irão provocar o corte da via direita entre os quilómetros 9,4 e 9,6, no sentido sul/norte.

Assim, segundo é referido numa nota da Infraestruturas de Portugal, "à passagem junto ao local dos trabalhos, e numa extensão de 200 metros, a circulação efetua-se através das vias central e esquerda".