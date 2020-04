Covid-19

Vinte e dois doentes com covid-19, residentes no bairro social Nova Cidade, em Câmara de Lobos, freguesia onde foi imposta uma cerca sanitária, vão ser transferidos para uma unidade hoteleira, indicou hoje o secretário da Saúde da Madeira.

"Com a instalação desta cerca e com a dificuldade em controlar o confinamento na Nova Cidade, optou-se, em articulação com a autarquia de Câmara de Lobos, por arranjar uma unidade hoteleira na freguesia", afirmou Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O governante esclareceu que a unidade hoteleira "já está identificada" e adiantou que o transporte dos doentes seria efetuado durante o dia de hoje.