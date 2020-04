Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Altri, Paulo Fernandes, disse hoje que a empresa de pasta e papel vai distribuir dividendos aos acionistas, porque, apesar da crise provocada pela covid-19, tem uma situação financeira "muito forte".

"A Altri vai fazer distribuição de dividendos, porque teve um ano, o ano passado, muitíssimo bom, os preços estavam muito altos", afirmou Paulo Fernandes aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

Porém, Paulo Fernandes sublinhou que o dividendo é metade do que a empresa distribuiu no ano anterior "porque as condições obviamente exigem mais cautela", referindo-se à crise causada pela pandemia da covid-19.