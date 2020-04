Covid-19

O presidente da Cofina, Paulo Fernandes, disse hoje que as receitas do grupo dono do Correio da Manhã registam uma quebra média de 50% devido à covid-19, considerando o pacote de ajuda do Governo à comunicação social insuficiente.

"As receitas [da Cofina] neste momento devem ter uma quebra média de 50%", disse Paulo Fernandes aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

Questionado sobre o pacote de ajuda à comunicação social anunciado pelo Governo na sexta-feira, o presidente da Cofina disse que é "absolutamente insuficiente".