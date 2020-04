Actualidade

O preço do barril de petróleo no mercado de futuros caiu pela primeira vez na história abaixo de zero, entrando em território negativo, devido ao colapso da procura e à dificuldade de armazenar o crude.

O dramatismo da queda é ilustrado pelos valores: a cotação do barril de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, estava em 35,20 dólares negativos, às 14:30 (19:30 de Lisboa). Esta diferença é quase de 60 dólares em relação ao início do ano, antes de o confinamento das populações ter abalado o mundo e paralisado fábricas, escritórios e veículos automóveis.

Muita da queda hoje verificada é atribuível a razões técnicas - o período de negociação dos contratos para entrega de petróleo em maio está perto do seu fim, o que reduz o seu volume e pode exacerbar a variação da cotação.